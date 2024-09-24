Губернатор раскрыл состояние пострадавших при обстреле со стороны ВСУ россиян

Врачи борются за жизнь раненных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
В понедельник, 23 сентября, украинские войска обстреляли Белгородскую область. Жертвами удара стали три человека, в том числе ребенок.
Еще четыре человека. в том числе двое детей, получили тяжелые ранения, рассказал Гладков. За их жизнь борются врачи, отметил он. Губернатор пообещал информировать общественность о состоянии здоровья раненых россиян.
В ночь на 24 сентября стал известно о еще одной жертве ВСУ — ею оказался житель Курской области.