Губерниев высмеял заявку Загитовой на многомиллионный грант на ледовое шоу

Дмитрий Губерниев предложил собрать 75 миллионов рублей для шоу Загитовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на многомиллионный грант для ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Его слова приводит Metaratings.

«Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Алине. Это тот самый случай, когда надо было помочь девчонке», — предложил Губерниев. Журналист добавил, что спортсменка ждала поддержки.

17 сентября стало известно, что Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Тогда отмечалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планировала.

В августе Загитова представила дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.