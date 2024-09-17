Загитова запросила многомиллионный грант на ледовое шоу

Алина Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Спортсменка попросила выделить более 74 миллионов рублей. Целью проекта указано «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу».

В августе Загитова представила дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». В общей сложности сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.