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20:28, 17 сентября 2024Спорт

Загитова запросила многомиллионный грант на ледовое шоу

Алина Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Спортсменка попросила выделить более 74 миллионов рублей. Целью проекта указано «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу».

В августе Загитова представила дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». В общей сложности сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.

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      Анастасия Борисова
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