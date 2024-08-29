Загитова оценила дебютное авторское шоу

Алина Загитова заявила, что в ее авторском ледовом шоу недочетов было мало

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила, как прошло ее дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени». Ее слова передает Sport24.

«Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями. За такой короткий срок удалось сделать такое масштабное, красивое, зрелищное шоу, и я рада этому», — рассказала спортсменка. По мнению Загитовой, в шоу было мало недочетов.

Два показа шоу прошли в Казани 29 августа. Ледовое представление было приурочено ко Дню Республики Татарстан.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.