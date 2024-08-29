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23:26, 29 августа 2024Спорт

Загитова оценила дебютное авторское шоу

Алина Загитова заявила, что в ее авторском ледовом шоу недочетов было мало

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила, как прошло ее дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени». Ее слова передает Sport24.

«Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями. За такой короткий срок удалось сделать такое масштабное, красивое, зрелищное шоу, и я рада этому», — рассказала спортсменка. По мнению Загитовой, в шоу было мало недочетов.

Два показа шоу прошли в Казани 29 августа. Ледовое представление было приурочено ко Дню Республики Татарстан.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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