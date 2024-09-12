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15:47, 12 сентября 2024Спорт

Навка запросила многомиллионный грант на ледовое шоу

Навка запросила более 29 миллионов рублей на ледовое шоу «Вечера на хуторе»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Навка попросила выделить 29 540 000 рублей, а также софинансирование в размере 134 760 940 рублей. В общей сложности сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.

Отмечается, что целью проекта является «содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан через популяризацию и продвижение фигурного катания, спорта, великой русской культуры с помощью организации ледового шоу». По плану «Вечера на хуторе» будут показываться в Санкт-Петербурге с сентября 2025-го по февраль 2026-го.

Ранее за финансированием обратился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он запросил грант в размере 22 миллионов рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского.

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      Андрей Стрельцов
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