Плющенко запросил многомиллионный грант на ледовое шоу

Плющенко запросил 22 миллиона рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 миллионов рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского. Об этом пишет «Чемпионат».

«Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта», — сказано в обосновании заявки на грант.

Летом Плющенко уже получил от Президентского фонда культурных инициатив 32 миллиона рублей на показ шоу «Щелкунчик» в разных городах России. Срок реализации проекта с 1 октября 2024 по 28 февраля 2025 года.

Ранее академия Плющенко «Ангелы Плющенко» взыскала 1,9 миллиона рублей с ушедшей из группы фигуристки Арины Парсеговой. Финансовые обязательства о выплате лягут на плечи матери 12-летней спортсменки.