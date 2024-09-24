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10:26, 24 сентября 2024Спорт

Имя лучшего футболиста года рассекретили

Marca: «Золотой мяч» получит футболист «Реала» Винисиус Жуниор

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанская газета Marca рассекретила имя обладателя премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту года. Информация доступна на сайте издания.

По информации источника, премию получит нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Отмечается, что футболист уже знает о решении. Специально для него изготовили золотые бутсы.

В прошлом сезоне Винисиус в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, а также Лигу чемпионов. В 49 матчах за клуб он забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.

В январе 2024 года Винисиус установил уникальное достижение в финале Суперкубка Испании против «Барселоны». Нападающий оформил самый быстрый хет-трик в «эль класико» в XXI веке. На то, чтобы трижды поразить ворота соперника, бразильцу потребовалось 32 минуты.

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      Анастасия Борисова
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