Имя лучшего футболиста года рассекретили

Marca: «Золотой мяч» получит футболист «Реала» Винисиус Жуниор

Испанская газета Marca рассекретила имя обладателя премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту года. Информация доступна на сайте издания.

По информации источника, премию получит нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Отмечается, что футболист уже знает о решении. Специально для него изготовили золотые бутсы.

В прошлом сезоне Винисиус в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, а также Лигу чемпионов. В 49 матчах за клуб он забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.

В январе 2024 года Винисиус установил уникальное достижение в финале Суперкубка Испании против «Барселоны». Нападающий оформил самый быстрый хет-трик в «эль класико» в XXI веке. На то, чтобы трижды поразить ворота соперника, бразильцу потребовалось 32 минуты.