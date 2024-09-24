Китай призвал не расширять зону боевых действий в украинском конфликте

Глава МИД Китая призвал не расширять зону боевых действий в украинском конфликте

Глава МИД Китая Ван И заявил, что украинский конфликт становится все более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Его слова на заседании Совета Безопасности ООН приводит ТАСС.

«Каждый день кризис затягивается, приносит все больше страданий людям, все больше разрушений в регионе и все больше нестабильности в мире», — отметил глава ведомства.

Ван И назвал текущую ситуацию неустойчивой и призвал к тому, чтобы все стороны конфликта были «искренне привержены продвижению мирных переговоров». По этим причинам Китай в ходе заседания выдвинул предложения не расширять зону боевых действий, не провоцировать ни одну из сторон, а также не применять оружия массового поражения и не нападать на граждан и атомные электростанции.

Ранее замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун заявил, что Китай хочет «соорудить мост» для проведения мирных переговоров по Украине и будет дальше работать для достижения данной цели. Он добавил, что Китай будет способствовать урегулированию и других вооруженных конфликтов.