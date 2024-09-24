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18:41, 24 сентября 2024Спорт

Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечиным

Ковальчук захотел провести футбольное дерби «Спартака» и «Динамо» с Овечкиным
Илья Ковальчук и Александр Овечкин

Илья Ковальчук и Александр Овечкин. Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук захотел провести футбольное дерби, где он бы выступил за «Спартак», а за «Динамо» сыграл бы форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Его слова передает «Советский спорт».

«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», — так Ковальчук ответил на вопрос о возможности проведения подобного матча.

11 сентября 2024-го Ковальчук принял участие в футбольном Матче звезд московского «Спартака». Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) в июне 2022 года.

Ковальчук и Овечкин неоднократно выступали в составе сборной России по хоккею. Вместе они выигрывали чемпионат мира в 2008 году.

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      Дарья Коршунова
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