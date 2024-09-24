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20:28, 24 сентября 2024Забота о себе

Молодым россиянам назвали пять тревожных признаков болезней сердца

Кардиолог Соколов: постоянная усталость может указывать на болезни сердца

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Денис Соколов перечислил пять признаков, которые указывают на болезни сердца и требуют срочной консультации у специалиста. Его слова цитирует «Доктор Питер».

«Многие считают, что проблемы с сердцем касаются только пожилых людей, но первые признаки заболеваний могут появляться гораздо раньше, еще в относительно молодом возрасте», — предупредил доктор. Первым тревожным симптомом он назвал постоянную усталость. Соколов пояснил, что если сердце не может эффективно перекачивать кровь, то мышцы недополучают кислород и питательные вещества. Из-за этого человек быстро устает и чувствует дискомфорт.

Также, по словам доктора, на болезни сердца указывает появление боли или жжения за грудиной при физических нагрузках. Он уточнил, что нередко боль отдает в левое плечо или руку и проходит после отдыха.

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Третьим признаком кардиолог назвал одышку, которая возникает при ходьбе или физической работе. Если трудности с дыханием появляются в состоянии покоя, то это может говорить о кислородном голодании тканей из-за недостаточной работы сердца.

Отеки и неровный пульс — тоже могут быть признаками тяжелых нарушений, считает кардиолог. При их появлении он рекомендовал срочно посетить врача, так как это четко сигнализирует о сбое в организме.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Светлана Каневская рассказала, что питание играет одну из решающих ролей в профилактике сердечных болезней. Она указала, что соль, сахар и трансжиры в больших количествах способны навредить здоровью сердца.

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      Екатерина Улитина
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