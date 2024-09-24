Названо время прихода магнитной бури на Землю

ИКИ РАН: слабая магнитная буря ожидается на Земле 25 сентября

Магнитная буря ожидается на Земле в среду, 25 сентября. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что буря достигнет класса G1 (слабая магнитная буря). Она настигнет планету примерно с 15:00 и закончится в 18:00 по московскому времени. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии с 12:00.

Магнитная буря, временами доходившая почти максимального уровня, обрушилась на Землю 17 сентября, а 14 сентября на Солнце была зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года.

Врач Ольга Уланкина во время магнитной бури посоветовала россиянам гулять на свежем воздухе и медитировать, чтобы уменьшить головную боль в это время.