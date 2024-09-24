Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 24 сентября 2024Экономика

Названо время прихода магнитной бури на Землю

ИКИ РАН: слабая магнитная буря ожидается на Земле 25 сентября

Фото: NASA / SDO / Handout / Reuters

Магнитная буря ожидается на Земле в среду, 25 сентября. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что буря достигнет класса G1 (слабая магнитная буря). Она настигнет планету примерно с 15:00 и закончится в 18:00 по московскому времени. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии с 12:00.

Магнитная буря, временами доходившая почти максимального уровня, обрушилась на Землю 17 сентября, а 14 сентября на Солнце была зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года.

Врач Ольга Уланкина во время магнитной бури посоветовала россиянам гулять на свежем воздухе и медитировать, чтобы уменьшить головную боль в это время.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

      Старинную монету продали за 124 миллиона рублей

      Сентябрь в Москве побил 150-летний рекорд тепла

      Эксперт назвала сроки возобновления семейной ипотеки

      Стрельба у кафе в российском регионе попала на видео

      В Харькове сообщили о взрывах

      Названо время прихода магнитной бури на Землю

      Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

      Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

      Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше