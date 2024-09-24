Пресечены воздушные атаки ВСУ по двум регионам России

Минобороны России: четыре БПЛА ВСУ уничтожены в Курской и Белгородской областях

Средства противовоздушной обороны пресекли атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на два российских региона. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:30 до 12:30 дежурные военные сбили три украинских беспилотника над Курской областью и еще один — над Белгородской. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее на Белгород после работы систем противовоздушной обороны (ПВО) упали осколки, повредив кровлю частного дома и машину. Кроме того, произошло возгорание сухой травы. Также в поселке Северный Белгородского районе повреждено остекление социального объекта. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

До этого Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили украинский дрон в Курской области около 7:00. Еще 12 беспилотников уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями в ночь на 24 сентября.