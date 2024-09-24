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09:34, 24 сентября 2024Экономика

Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

ЦБТ: в торговых точках появится возможность оплачивать покупки лицом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России скоро начнется работа над масштабированием возможностей оплаты лицом (с помощью биометрии) покупок, сделанных в заведениях общепита и торговых точках. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ).

Отмечается, что подключиться к соответствующему сервису можно уже в настоящее время: следует сделать селфи в приложении «Госуслуги биометрия» и привязать биометрию к счету в приложении СБПэй.

Ранее сообщалось, что в 2025 году для всех крупнейших российских банков могут создать единое целевое решение для оплаты по биометрии с помощью лица.

Кроме того, правительство распорядилось разработать сервис, который позволит оказывать услуги органов ЗАГС по биометрическим данным. Иными словами, при регистрации актов гражданского состояния будет применяться государственная единая биометрическая система.

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      Кирилл Луцюк
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