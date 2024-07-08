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22:14, 8 июля 2024Россия

В России разработают сервис по заключению брака без документов

Правительство РФ поручило разработать сервис по заключению брака без документов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российское правительство поручило разработать сервис, позволяющий получать услуги органов ЗАГС по биометрическим данным, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Как отметили в аппарате вице-премьера, в России заработает единая государственная биометрическая система для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния.

«У граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, россияне смогут заключать брак, менять фамилию и устанавливать отцовство без предъявления документов.

Ранее 72 процента граждан России заявили, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа, за другие варианты выступили 16 процентов россиян.

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      Марина Совина
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