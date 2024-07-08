В России разработают сервис по заключению брака без документов

Правительство РФ поручило разработать сервис по заключению брака без документов

Российское правительство поручило разработать сервис, позволяющий получать услуги органов ЗАГС по биометрическим данным, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Как отметили в аппарате вице-премьера, в России заработает единая государственная биометрическая система для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния.

«У граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, россияне смогут заключать брак, менять фамилию и устанавливать отцовство без предъявления документов.

Ранее 72 процента граждан России заявили, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа, за другие варианты выступили 16 процентов россиян.