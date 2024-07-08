В России разработают сервис по заключению брака без документов

Российское правительство поручило разработать сервис, позволяющий получать услуги органов ЗАГС по биометрическим данным, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Как отметили в аппарате вице-премьера, в России заработает единая государственная биометрическая система для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния.
«У граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, россияне смогут заключать брак, менять фамилию и устанавливать отцовство без предъявления документов.
Ранее 72 процента граждан России заявили, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа, за другие варианты выступили 16 процентов россиян.