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18:27, 8 июля 2024Россия

Большинство россиян выступили за смену фамилии женой после свадьбы

«Известия»: 72 % граждан России посчитали, что жена должна брать фамилию мужа

Фото: Petr Ovralov / Unsplash

72 процента граждан России сочли, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа, за другие варианты выступили 16 процентов россиян. Это стало известно из опроса аналитического центра НАФИ, результаты которого привели «Известия».

Привычная ситуация, когда жена берет фамилию мужа, чаще всего объясняется россиянами стремлением подчеркнуть единство семьи (52 процента опрошенных), следованием традициям (42 процента), выражением любви и преданности супругу (30 процентов) и удобством в повседневной жизни (24 процента).

В отличие от большинства россиян, 12 процентов высказались, что фамилии не нужно менять никому, 3 процента поддержали объединение фамилий, а 1 процент — что муж должен взять фамилию жены.

Причиной сохранения каждым супругом своей фамилии опрошенные назвали желание сохранить индивидуальность (38 процентов), оставить свой развитый личный бренд или багаж профессиональных достижений, ассоциируемых с фамилией (37 процентов), а также избежать лишней бюрократии по замене паспорта и других документов (30 процентов).

Те же, кто поддержал объединение фамилий, чаще всего аргументировали это сохранением идентичности и в то же время подчеркиванием семейного единства, а также желанием передать детям фамилии обоих родителей и стремлением к равноправию в отношениях.

Ранее рассказывалось, как жених и невеста нашли необычный способ выбрать фамилию новой семьи — они подбросили монетку, чтобы решить, чью фамилию возьмут.

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      Антон Похиляк
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