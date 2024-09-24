Россиянин попытался отсудить у авиакомпании почти полмиллиона за опоздание на рейс

Россиянин попытался отсудить 450 тысяч рублей за опоздание на рейс в Венесуэлу

Россиянин попытался отсудить у авиакомпании почти полмиллиона рублей за опоздание на рейс из Москвы на остров Маргарита. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Турист из Сарапула купил тур в Венесуэлу за 150 тысяч рублей. В российскую столицу он должен был добраться самостоятельно, поэтому заранее приобрел билеты на рейс из Ижевска. Однако вылет задержался на семь часов из-за неисправности самолета.

Отмечается, что мужчине пришлось отказаться от данного перелета, поскольку он уже опоздал на рейс из Москвы в Венесуэлу. В результате путешественник не смог воспользоваться туристической путевкой.

Тогда турист обратился в суд, где он заявил, что намерен получить от перевозчика компенсацию за тур в размере его стоимости, а также еще 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

В ходе заседания представитель авиакомпании объяснил причину задержки рейса из Ижевска в Москву. По его словам, она произошла из-за выявленных проблем с топливной системой лайнера, которые было необходимо устранить.

Таким образом, рейс был отложен в соответствии с требованиями безопасности, что является обстоятельством, освобождающим авиакомпанию от ответственности перед туристом. В итоге суд встал на сторону перевозчика.

Ранее директор новосибирского турагентства ООО «Лайф-тревел» обманула клиентов на миллионы рублей. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. По данным следствия, с 24 апреля по 2 июля 2024 года глава компании совершила мошеннические действия при продаже пакетных туров.