Российские Ту-95МС выполнили полет вблизи побережья Аляски

МО: ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи побережья Аляски

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет вблизи побережья Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», — сообщили в ведомстве.

Полет длился более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ.

В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Задачи выполняют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В августе глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что парк самолетов стратегической авиации ВКС России обновят.

В январе 2023 года испытательный полет совершил глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ.