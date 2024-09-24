В России объяснили решение Шольца по ударам ВСУ вглубь страны

Сенатор Джабаров объяснил позицию ФРГ по ударам по РФ тяжелым положением Шольца

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин не будет убеждать союзников разрешать Киеву наносить удары вглубь России. Позицию Германии относительно ударов дальнобойным оружием по территории РФ сенатор объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет убеждать западные страны давать Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Шольц также отметил, что Германия не собирается давать ВСУ разрешение бить немецким оружием вглубь российской территории.

«У Шольца очень тяжелая ситуация: его партия теряет популярность, правящая коалиция вот-вот развалится. На выборах в следующем году он вообще может потерять должность канцлера, ситуация в экономике Германии также плачевная, (...) с Россией отношения очень плохие. Поэтому он сейчас пытается не обострять ситуацию, (...) чтобы не оказаться главным виновником. Американцы сейчас будут назначать главного "ответственного" за Украину: первый кандидатом там, конечно, является Шольц», — отметил Джабаров.

13 сентября официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что обсуждения США и Великобританией разрешения ВСУ наносить удары по территории России западными дальнобойными ракетами не касаются оружия Германии. По его словам, ничего не меняется и относительно позиции по отказу от поставок ракет Taurus Украине.

9 сентября стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.