Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

Шольц: Германия не будет убеждать Запад разрешать ВСУ бить вглубь России

Германия не будет убеждать западные страны давать Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Tagesspiegel.

«Берлин не будет убеждать другие страны снимать ограничения, и у нас на это веские причины», — отметил политик.

Шольц также отметил, что Германия не собирается давать ВСУ разрешение бить немецким оружием вглубь российской территории.

13 сентября официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что обсуждения США и Великобританией разрешения ВСУ наносить удары по территории России западными дальнобойными ракетами не касаются оружия Германии. По его словам, ничего не меняется и относительно позиции по отказу от поставок ракет Taurus Украине.