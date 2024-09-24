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12:25, 24 сентября 2024Спорт

Сербский дзюдоист сделал заявление после отстранения за православный жест

Сербский дзюдоист Майдов: не потерплю отстранения за то, что перекрестился

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сербский дзюдоист Неманья Майдов сделал заявление после отстранения за православный жест на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Меня отстранили, потому что я перекрестился. Я этого не потерплю! Нельзя о таком молчать!» — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что получил слова поддержки со всего мира, однако многие боятся говорить об этом открыто.

Ранее Майдов сообщил о пятимесячной дисквалификации, которую на него наложила Международная федерация дзюдо (IFJ). По словам спортсмена, это связано с тем, что он перекрестился во время соревнований на Олимпиаде-2024.

На Играх в Париже серб вылетел на стадии 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов. В активе Майдова медали всех достоинств чемпионатов мира.

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      Анастасия Борисова
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