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00:30, 24 сентября 2024Наука и техника

Стало известно о процветающей в США лунной компании

ArsTechnica: компания Intuitive Machines процветает из-за программы Artemis

Фото: Intuitive Machines / Globallookpress.com

Хьюстонская компания Intuitive Machines процветает, получая крупные контракты от НАСА в рамках лунной программы Artemis. Об этом стало известно ArsTechnica.

Издание напомнило, что недавно Intuitive Machines получила от НАСА контракт в размере 4,8 миллиарда долларов на развитие сети, обеспечивающей навигацию и связь на Луне.

В декабре-январе компания по заказу НАСА отправит на Луну в рамках миссии IM-2 посадочный аппарат с разнообразной полезной нагрузкой. После этого через примерно 15 месяцев должна состояться аналогичная миссия IM-3, в рамках которой на окололунную орбиту планируется вывести пару спутников-ретрансляторов, предназначенных для обеспечения связи в районе южного полюса естественного спутника Земли.

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«Этот год действительно стал для нас годом трансформации. Видение компании наконец-то складывается», — сказал один из основателей компании Стив Альтемус.

В конце февраля компания Intuitive Machines сообщила, что ее посадочный модуль Nova-C, находившийся на поверхности Луны семь суток, завершил работу.

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      Иван Потапов
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