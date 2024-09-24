Стало известно решение ФИФА по отстранению сборной Израиля

ФИФА решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований. Об этом стало известно One.

По информации источника, ФИФА ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации. Отмечается, что решение будет утверждено на конференции федерации, которая пройдет в начале октября.

Ранее ФИФА отложила решение о возможном отстранении Израиля от участия в турнирах до окончания Олимпийских игр 2024 года в Париже. Организация попросила провести независимую юридическую оценку предложений Палестины.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.