Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

Фитнес-тренер Роман Конев предостерег от увеличивающих живот упражнений. Его слова приводит РИАМО.

Эксперт заявил, что любое силовое упражнение может привести к образованию избыточного внутрибрюшного давления. Самыми опасными для живота он назвал приседания, становую тягу и жим лежа.

Тренер посоветовал уделять внимание правильному дыханию во время выполнения упражнений. Это поможет избежать ненужного натуживания и снизит риск увеличения давления в брюшной полости.

Ранее журналисты Men Today назвали способ получить идеальный пресс с помощью бутылки. Для начала рекомендовано подтягивать ноги к груди. Следующим упражнением станут «шаги» через бутылку, а последним — широкие махи через бутылку.