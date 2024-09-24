Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:0
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Челси
Сегодня
21:45 (Мск)
Барроу
Англия — Кубок лиги|3-й раунд
Манчестер Сити
Сегодня
21:45 (Мск)
Уотфорд
Англия — Кубок лиги|3-й раунд
Торино
Сегодня
22:00 (Мск)
Эмполи
Кубок Италии|1/16 финала
11:48, 24 сентября 2024Спорт

Тренер Слуцкий отказался возглавить сборную Китая

Российский тренер Леонид Слуцкий отказался возглавить сборную Китая

Фото: James Chance / Getty Images

Российский тренер Леонид Слуцкий отказался возглавить сборную Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист заявил, что сосредоточен на работе в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». «Ни о чем другом я не думаю», — подчеркнул он.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря 2023 года. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Тренер покинул команду по собственному желанию. Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

      Появились подробности о причине отравления семьи и смерти четырех детей под Красноярском

      Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

      В России отреагировали на слова Зеленского о решающих месяцах конфликта

      В Кремле высказались о позиции Ирана по конфликту на Украине

      Осколки упали на российский город после работы систем ПВО

      В Кремле высказались о возможных ударах оружием Запада вглубь России

      В России объяснили решение Шольца по ударам ВСУ вглубь страны

      Россиян призвали покинуть одну страну на Ближнем Востоке из-за ракетных ударов

      Абрамович прокомментировал продажу музея «Гараж»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше