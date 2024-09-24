Тренер Слуцкий отказался возглавить сборную Китая

Российский тренер Леонид Слуцкий отказался возглавить сборную Китая

Российский тренер Леонид Слуцкий отказался возглавить сборную Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист заявил, что сосредоточен на работе в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». «Ни о чем другом я не думаю», — подчеркнул он.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря 2023 года. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Тренер покинул команду по собственному желанию. Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.