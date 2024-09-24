В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

В Калифорнии Як-50 врезался в самолет Beechcraft S35 Bonanza в зоне разбега

В Калифорнии за два дня произошли два ЧП с советскими учебно-тренировочными самолетами. Один из них закончился трагедией.

В первом случае 20 сентября в аэропорту города Уотсонвилл частное воздушное судно Як-50 1984 года выпуска врезалось в другой частный самолет Beechcraft S35 Bonanza в зоне разбега.

В результате происшествия никто не пострадал, однако указано, что Як-50 получил значительные повреждения. Владельцем самолета указан некий Кит Фрост.

Фото: Tom Fleischman / Wikipedia

Столкновение в небе другого Як с китайским самолетом привело к трагедии

Днем 22 сентября учебно-тренировочный Як-52 столкнулся в небе с самолетом китайского производства Nanchang CJ-6A недалеко от города Ланкастер округа Лос-Анджелес.

Причина столкновения неизвестна. Оба самолета совершили аварийную посадку на автодорогах на расстоянии примерно 15 минут езды друг от друга. На кадрах виден один из бортов на обочине дороги. Пилот Nanchang погиб. Как позднее стало известно, это 62-летний Райдер Адамс.

Очевидицы, женщина с внучкой, рассказали, что увидели, как небольшой одномоторный самолет резко упал и приземлился всего в нескольких метрах от них. Причем вначале они приняли звук самолета за рев мотоцикла.

Из Nanchang изъяли бортовой самописец. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что расследование причин авиакатастрофы над Ланкастером может занять больше года.

Ранее два Як-52 столкнулись на авиашоу в Португалии

В июне в Португалии на авиашоу в городе Бежа столкнулись два советских самолета Як-52, испанский пилот погиб, португальский получил серьезные травмы.

В полете участвовали летчики испано-португальской пилотажной группы Yakstars. В результате крушения самолета возник пожар. Незадолго до аварии зрители заметили нечто необычное в шуме одного из самолетов. Момент происшествия попал на видео. На опубликованных зрителями кадрах виден полет шести бортов, один из которых сначала летит ниже остальных, потом взмывает вверх, задевает второй самолет и падает на землю, после чего происходит взрыв.

Из-за крушения мероприятие, посвященное празднованию 72-летия Военно-воздушных сил Португалии, отменили. Как уточняет Aviation Safety, самолеты были 1983 года выпуска.