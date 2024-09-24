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23:38, 24 сентября 2024Мир

В Китае раскрыли позицию Глобального Юга по Украине

В КНР заявили о стремлении Глобального Юга к мирному урегулированию на Украине

Фото: Unsplash

Глава МИД КНР Ван И заявил, что все больше стран Глобального Юга объединяется для поддержки мира и создания условий с целью мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине, дипломат заявил о стремлении Глобального Юга к мирному урегулированию кризиса. «Международное сообщество должно воспользоваться открывающимися перед нами возможностями и создать синергию для продвижения мирных переговоров», — призвал он.

Ранее Ван И призвал не расширять зону боевых действий в украинском конфликте. «Каждый день кризис затягивается, приносит все больше страданий людям, все больше разрушений в регионе и все больше нестабильности в мире», — отметил он.

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      Марина Совина
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