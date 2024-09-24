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20:19, 24 сентября 2024Спорт

В команде Загитовой отреагировали на критику дебютного шоу фигуристки

Режиссер Краюшкина назвала шквалом мракобесия критику дебютного шоу Загитовой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Светлана Краюшкина, режиссер дебютного авторского ледового шоу Алины Загитовой «Хранители времени», отреагировала на критику представления. Своим мнением она поделилась на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Краюшкина назвала шквалом мракобесия критические высказывания о шоу, отметив, что была только одна конструктивная и честная статья. По ее словам, остальные материалы являются профнепригодной журналистской чушью.

«Господи, люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, да сходите вы лучше погуляйте на час подольше, да покормите вы бездомного котенка! Чем вы сидите и осуждаете и обсуждаете незнакомых вам людей», — призвала режиссер.

22-летняя Загитова представила ледовое шоу «Хранители времени» в августе. Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру.

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      Андрей Стрельцов
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