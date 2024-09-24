В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

Песков: позиция Кремля по Крымскому мосту абсолютно понятна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался после начала слушаний арбитражного суда Гааги о якобы незаконном строительстве Крымского моста, передает ТАСС.

«Позиция Кремля по всей инфраструктуре России абсолютно понятна, и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей», — заявил Песков.

От дальнейших комментариев по этому вопросу официальный представитель Кремля воздержался.

В понедельник, 23 сентября, в Гааге начался суд по иску Украины против России о правах в Азовском и Черном морях. На слушаниях, в частности, планируют рассмотреть претензии Киева к якобы несоблюдению Москвой экологических норм при возведении и использовании объекта инфраструктуры.

России, в свою очередь, назвала обвинения Украины по разбирательству о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе беспочвенными и безнадежными.

Посол МИД России по специальным поручениям Геннадий Кузьмин также предупредил суд в Гааге, что потенциальные украинские атаки на Крымский мост нанесут урон морской среде.