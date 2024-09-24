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12:12, 24 сентября 2024Россия

В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

Песков: позиция Кремля по Крымскому мосту абсолютно понятна

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался после начала слушаний арбитражного суда Гааги о якобы незаконном строительстве Крымского моста, передает ТАСС.

«Позиция Кремля по всей инфраструктуре России абсолютно понятна, и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей», — заявил Песков.

От дальнейших комментариев по этому вопросу официальный представитель Кремля воздержался.

В понедельник, 23 сентября, в Гааге начался суд по иску Украины против России о правах в Азовском и Черном морях. На слушаниях, в частности, планируют рассмотреть претензии Киева к якобы несоблюдению Москвой экологических норм при возведении и использовании объекта инфраструктуры.

России, в свою очередь, назвала обвинения Украины по разбирательству о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе беспочвенными и безнадежными.

Посол МИД России по специальным поручениям Геннадий Кузьмин также предупредил суд в Гааге, что потенциальные украинские атаки на Крымский мост нанесут урон морской среде.

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      Елена Торубарова
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