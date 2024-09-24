В УЕФА высказались о раскрытии деталей обсуждения возвращения России

В УЕФА заявили, что разочарованы раскрытием деталей обсуждения возвращения РФ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что разочарованы тем, что были раскрыты детали обсуждения возвращения России на турниры. Комментарий пресс-службы организации приводит ТАСС.

В УЕФА рассказали, что одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, и обсуждение на нем носило конфиденциальный характер, участников просили не разглашать информацию. «Мы можем только заявить, что [были] разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков», — отмечено в заявлении.

Ранее стало известно, что больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против, и инициативу не поддержали.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.