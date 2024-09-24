Депутат Чепа: информация из российских СМИ влияет на умы американцев

Информация из российских средств массовой информации (СМИ) влияет на умы граждан США, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о влиянии России на предвыборную американскую кампанию.

«Информация, которую дают наши средства массовой информации, в основном через Интернет, влияет на умы американских граждан. Если люди становятся умнее, если у них появляется некоторая другая от Госдепа США точка зрения на события, происходящие в мире, то они называют это влиянием на граждан Соединенных Штатах Америки, а значит, на их точку зрения, в том числе и в выборном процессе», — рассказал Чепа.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Отмечается, что украинский лидер посетил завод со сторонниками Харрис, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.

Кроме того, в США заявили, что Россия использует искусственный интеллект для того, чтобы повлиять на выборы президента США. Об этом рассказал представитель американской разведки, сообщает URA.RU.