В России высказались о влиянии на предвыборную кампанию США

Информация из российских средств массовой информации (СМИ) влияет на умы граждан США, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о влиянии России на предвыборную американскую кампанию.
«Информация, которую дают наши средства массовой информации, в основном через Интернет, влияет на умы американских граждан. Если люди становятся умнее, если у них появляется некоторая другая от Госдепа США точка зрения на события, происходящие в мире, то они называют это влиянием на граждан Соединенных Штатах Америки, а значит, на их точку зрения, в том числе и в выборном процессе», — рассказал Чепа.
Ранее президента Украины Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Отмечается, что украинский лидер посетил завод со сторонниками Харрис, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.
Кроме того, в США заявили, что Россия использует искусственный интеллект для того, чтобы повлиять на выборы президента США. Об этом рассказал представитель американской разведки, сообщает URA.RU.