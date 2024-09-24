Выступавший в маске кота олимпийский чемпион Рылов одной фразой оценил квадроберов

Олимпийский чемпион Рылов о квадроберах: лучше завести кота, чем быть им

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал об отношении к квадроберам. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен оценил движение фразой «Лучше завести кота, чем быть им». Он подчеркнул, что любит котов.

Рылов на победных Олимпийских играх 2020 года в Токио выходил в бассейн в защитной маске с изображением кота. Тогда он рассказывал, что у него дома живут 15 котов.

Квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных. Основоположником квадробики считается японский спринтер Кеничи Ито. В начале 2000-х он придумал шесть способов передвижения по-обезьяньи, включая бег. Современные квадроберы выполняют разные упражнения, подражая конкретному зверю, с которым себя отождествляют.