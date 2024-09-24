Загитова оправдалась за заявку на многомиллионный грант на шоу

Фигуристка Загитова о заявке на грант на шоу: я новичок в области продюсирования

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оправдалась за заявку на грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Ее слова приводятся на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка заявила, что опыт участия в конкурсе стал для нее первым, подчеркнув, что она не указала спонсорскую помощь, а также личные задействованные ресурсы. «Я новичок в области продюсирования, но я стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду», — объяснила Загитова.

17 сентября стало известно, что Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Тогда отмечалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планировала.

В августе Загитова представила дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.