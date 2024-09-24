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00:06, 24 сентября 2024Спорт

Загитова оправдалась за заявку на многомиллионный грант на шоу

Фигуристка Загитова о заявке на грант на шоу: я новичок в области продюсирования

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оправдалась за заявку на грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Ее слова приводятся на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка заявила, что опыт участия в конкурсе стал для нее первым, подчеркнув, что она не указала спонсорскую помощь, а также личные задействованные ресурсы. «Я новичок в области продюсирования, но я стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду», — объяснила Загитова.

17 сентября стало известно, что Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Тогда отмечалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планировала.

В августе Загитова представила дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.

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      Анастасия Борисова
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