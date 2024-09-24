Захарова оценила отказ ФИФА отстранить Израиль

Мария Захарова заявила, что ее не удивляет отказ ФИФА отстранить Израиль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Захарова заявила, что ее не удивляет позиция ФИФА, так как она подтверждает отсутствие стандартов в спорте. «Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации», — отметила она.

Ранее стало известно, что ФИФА решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований. Федерация ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.