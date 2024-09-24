«Занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас». Зюганов возмутился вопросом о проститутке в Госдуме

Зюганов отчитал корреспондента за вопрос о приезде секс-работницы в ГД

Корреспондент Telegram-канала Shot попросил лидера Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова прокомментировать информацию о том, что в Государственную Думу (ГД), предположительно, к члену его партии Денису Парфенову приехала секс-работница. Он попытался узнать у политика, кто может стоять за данной провокацией.

Зюганов возмутился этим вопросом и задал журналисту ответный. Председатель КПРФ спросил, был ли представитель СМИ на фронте.

«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (...) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — отчитал он корреспондента.

Ранее в сети появилось интимное видео с девушкой и депутатом Госдумы

20 сентября в сети появилась видеозапись с проституткой и мужчиной, похожим на Парфенова, снятая, предположительно, в здании нижней палаты парламента.

На кадрах видно, как в кабинет заходят рыжий мужчина в деловом костюме и девушка в белом. Они заигрывают друг с другом, а затем гостья начинает ублажать предполагаемого депутата. В конце последний целует спутницу в лоб. На рабочем столе при этом виден флажок КПРФ.

Представители партии предположили, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью. Сам Парфенов о случившемся не высказывался.

По информации издания Baza, после скандала сразу несколько депутатов Госдумы обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытых камер и жучков.

Подобные проверки, по их словам, периодически проводятся и без специальных просьб, однако видео способствовало всплеску таких обращений.

В КПРФ отреагировали на ролик словами «у нас много рыжих»

Члены партии считают, что комментировать ролик «бессмысленно», потому что в нем «нет фактуры». Депутат Госдумы, глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции Александр Ющенко отметил, что к деятельности партии случай отношения не имеет — это лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов».

Парламентарий подчеркнул, что на видео может быть кто угодно.

«Видео — какие-то нарезки. Тень на плетень, якобы Парфенов, якобы рыжий, у нас много рыжих — вон Чубайс рыжий. Флажок поставили, может, в душе симпатизируют компартии — я не знаю», — сказал Ющенко.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме предложили изгнать демонов из кабинета, попавшего на скандальное видео

Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложил изгнать демонов из кабинета в Госдуме, где якобы было снято видео с секс-работницей.

«После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфеновым», — сказал Милонов.

Он призвал депутата-коммуниста написать заявление о сложении полномочий и раскаяться. Между тем официального подтверждения того, что на кадрах именно Парфенов, нет.