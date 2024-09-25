Бывший тренер «Спартака» возглавит другой российский клуб

Радимов заявил, что возглавлявший «Спартак» Абаскаль станет тренером «Химок»

Чемпион России и экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о будущем бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Его слова передает «РБ Спорт».

Радимов рассказал, что Абаскаль возглавит другой российский клуб — подмосковные «Химки». «Сменит своего соотечественника (Франка Артигу), у которого уже пять или шесть туров команда забить не может. И там тренер-испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придет и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать», — заявил он.

21 сентября стало известно, что Абаскаля уволили из испанской «Гранады» после шести матчей. Контракт с 35-летним специалистом расторгли из-за неудовлетворительных результатов.

В «Спартаке» Абаскаль работал с июня 2022-го по апрель 2024-го. В сезоне-2022/2023 под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.