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14:40, 25 сентября 2024Силовые структуры

Двух офицеров ФТС взяли под стражу за передачу служебных данных третьим лицам

В Москве суд отправил в СИЗО двух офицеров ФТС за передачу служебной информации

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы взял под стражу двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о передаче данных о товарах, перемещаемых через границу, третьим лицам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, один из сотрудников ФТС — Роман Тархов — написал явку с повинной, а также рассказал, что был посредником в передаче денег коллеге за получение информации о декларировании товаров.

В отношении офицеров возбуждены уголовные дела по статьям о взятке в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации, которая содержится в критической информационной инфраструктуре России, группой лиц с использованием служебного положения. Допрошены свидетели, в служебных кабинетах фигурантов прошли обыски.

Ранее сообщалось, что в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова появилась явка с повинной.

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      Илона Палей
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