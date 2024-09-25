Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:31, 25 сентября 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии указала на безразличие Европы к расправам ВСУ над россиянами

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа безразлична к расправам ВСУ над россиянами
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Страны Европы проявляют безразличие к массовым расправам Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими мирными жителями и к «нечеловечным действиям» Израиля в Ливане. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Только сейчас я узнала о сегодняшних ужасах: о зверствах Израиля в Ливане и о массовых расправах ВСУ над российскими мирными жителями. Была ли хоть какая-то реакция Европы? Я говорила уже об этом раньше: Европа потеряла свою душу. Дело даже не только в верховенстве закона, но и, прежде всего, в гуманности», — отметила экс-министр.

По мнению Кнайсль, возможная израильская наземная операция является «неизбежной». Она добавила, что при таком сценарии многие люди «будут вынуждены» покинуть свои дома как в Ливане, так и в Израиле.

Ранее глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив планирует проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина сообщил о скором освобождении Курской области от ВСУ. Что известно о боях в регионе?

      Стало известно о планах врачей незадолго до смерти Мадянова

      Пассажирка самолета начала пинать и оскорблять попутчицу из-за откинутой спинки кресла

      Участника террористической ячейки в российской колонии арестовали

      В Windows 10 исправили ошибки

      Зои Кравиц с обнаженной грудью пришла на модный показ с 60-летним отцом

      Дудь назвал удивившую его особенность США

      Стаю собак выселили из квартиры в российском городе

      Пьяные россияне пробрались на закрытую территорию аэропорта Москвы и попались

      В Британии сообщили о признании Зеленским неспособности Украины воевать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше