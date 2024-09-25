Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа безразлична к расправам ВСУ над россиянами

Страны Европы проявляют безразличие к массовым расправам Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими мирными жителями и к «нечеловечным действиям» Израиля в Ливане. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Только сейчас я узнала о сегодняшних ужасах: о зверствах Израиля в Ливане и о массовых расправах ВСУ над российскими мирными жителями. Была ли хоть какая-то реакция Европы? Я говорила уже об этом раньше: Европа потеряла свою душу. Дело даже не только в верховенстве закона, но и, прежде всего, в гуманности», — отметила экс-министр.

По мнению Кнайсль, возможная израильская наземная операция является «неизбежной». Она добавила, что при таком сценарии многие люди «будут вынуждены» покинуть свои дома как в Ливане, так и в Израиле.

Ранее глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив планирует проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане.