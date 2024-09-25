Фитнес-тренер раскрыла опасность прыжков на скакалке

Фитнес-тренер Елена Соболь раскрыла опасность прыжков на скакалке. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь отметила, что прыжки на скакалке являются энергозатратным видом тренировок и помогают похудеть и повысить выносливость. «Прыгать на скакалке нельзя людям в пожилом возрасте, так как их опорно-двигательный аппарат претерпел ряд изменений, а интенсивная нагрузка может только усугубить ситуацию. То же самое касается и людей с грыжами и протрузиями в позвоночнике», — объяснила эксперт.

Кроме того, данная активность запрещена людям с травмами крестца, копчика, хроническими болями в шее, пояснице, опущением внутренних органов. Тем, кто попадает в группу риска, она посоветовала посетить врача и обсудить альтернативные способы физической нагрузки.

Ранее Соболь перечислила главные ошибки, которые люди допускают во время домашних тренировок. Среди них — неверно составленная программа тренировок и их график.