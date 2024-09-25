Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Будё-Глимт
Сегодня
19:45 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|7-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Твенте
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Динамо К
Сегодня
22:00 (Мск)
Лацио
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
16:45, 25 сентября 2024Спорт

Фитнес-тренер раскрыла опасность прыжков на скакалке

Фото: dylan nolte / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь раскрыла опасность прыжков на скакалке. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь отметила, что прыжки на скакалке являются энергозатратным видом тренировок и помогают похудеть и повысить выносливость. «Прыгать на скакалке нельзя людям в пожилом возрасте, так как их опорно-двигательный аппарат претерпел ряд изменений, а интенсивная нагрузка может только усугубить ситуацию. То же самое касается и людей с грыжами и протрузиями в позвоночнике», — объяснила эксперт.

Кроме того, данная активность запрещена людям с травмами крестца, копчика, хроническими болями в шее, пояснице, опущением внутренних органов. Тем, кто попадает в группу риска, она посоветовала посетить врача и обсудить альтернативные способы физической нагрузки.

Ранее Соболь перечислила главные ошибки, которые люди допускают во время домашних тренировок. Среди них — неверно составленная программа тренировок и их график.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      Медведев заявил о подыгрывании Зеленского одному из кандидатов на пост главы США

      Путин провел встречу с председателем парламента Турции

      Лавров встретился с главой МИД Китая

      Россия обвинила Европарламент в подстрекательстве к новой мировой войне

      Кристина Орбакайте отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо

      Стала известна стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

      Потери России от прекращения транзита газа через Украину оценили

      Россиян призвали спорить с застройщиками

      Россияне поехали отдыхать в Европу и лишились всех вещей на два миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше