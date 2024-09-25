Фитнес-тренер раскрыла секрет эффективной растяжки

Фитнес-тренер Яна Дегтярева раскрыла секрет эффективной растяжки. Ее слова приводит портал «Узнай.ру».

Специалист посоветовала начать с легкой разминки. «Это может быть легкая ходьба, прыжки на месте или другие упражнения, помогающие разогреться», — заявила тренер.

Далее Дегтярева посоветовала выбрать упражнения на ту группу мышц, которая нужна конкретному занимающемуся. «Например, если вы хотите улучшить гибкость в спине, выберите упражнения на проработку именно этой части тела. Убедитесь, что вы правильно выполняете их. Это важно для того, чтобы избежать травм и получить максимальную пользу. Растяжка должна быть регулярной. Лучше всего заниматься два-три раза в неделю», — заявила тренер.

По словам Дегтяревой, первые результаты будут заметны через две-три недели. «Тело становится намного гибче и более подтянутым буквально через два-три месяца. Не пытайтесь растянуть мышцы слишком сильно, так как это может привести к травмам», — подчеркнула она.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь раскрыла опасность прыжков на скакалке. «Прыгать на скакалке нельзя людям в пожилом возрасте, так как их опорно-двигательный аппарат претерпел ряд изменений, а интенсивная нагрузка может только усугубить ситуацию. То же самое касается и людей с грыжами и протрузиями в позвоночнике», — объяснила эксперт.