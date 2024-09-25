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17:24, 25 сентября 2024Спорт

Глава РПЛ высказался о критиковавшем матчи сборной России футболисте «Зенита»

Алаев назвал слова Глушенкова о матчах сборной России некорректными
Александр Алаев

Александр Алаев . Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о критике товарищеских матчей сборной страны со стороны полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Его слова приводит Sport24.

Глава РПЛ подчеркнул, что не знает контекста. «Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной. Хочу только одного: чтобы сборная жила, у нее были соперники и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть», — заявил Алаев.

23 сентября о словах Глушенкова высказался главный тренер сборной России Валерий Карпин. «Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — подчеркнул он.

Ранее Глушенков заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так хавбек прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

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      Алексей Гусев
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