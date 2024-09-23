Карпин высказался о критиковавшем матчи сборной футболисте «Зенита»

Тренер Карпин заявил, что хочет поговорить тет-а-тет с футболистом Глушенковым

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, зачем вызвал в состав команды полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Карпин заявил, что критика хавбеком товарищеских матчей сборной повлияла на его вызов в команду. «Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — подчеркнул он.

Ранее Глушенков заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так хавбек прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.