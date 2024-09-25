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13:45, 25 сентября 2024Спорт

Хореограф группы Тутберидзе рассказал об участии в слушаниях по делу Валиевой

Глейхенгауз о слушаниях по делу Валиевой: CAS подводили к нужному им ответу
Даниил Глейхенгауз

Даниил Глейхенгауз. Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, рассказал об участии в слушаниях по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sport24.

«По видеосвязи участвовал в заседании. Честно говоря, волнительное действо. Было прям стремно, все так официально, "клянетесь ли вы говорить только правду", и так далее» — заявил он. Глейхенгауз отметил, что с каждым вопросом судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) подводили к ответу, который был нужен им. По словам хореографа, если ответ не устраивал, ему просто продолжали задавать один и тот же вопрос.

Ранее стало известно, что в ходе расследования допинг-дела был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт Всемирного антидопингового агентства Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти из-за употребления десерта. При этом в мотивировочной части вердикта его выводов нет.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что попадание препарата в ее организм произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед. Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

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      Дарья Коршунова
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