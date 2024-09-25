Игрок клуба КХЛ выбил головой защитное стекло на площадке во время матча

Робинсон из «Трактора» выбил головой защитное стекло на площадке во время матча

Нападающий челябинского «Трактора» Бадди Робинсон попал под силовой прием защитника «Салавата Юлаева» Сергея Варлова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После контакта с россиянином американец влетел головой в защитное стекло, находящееся над бортом, и выбил его. Робинсон избежал травмы — он быстро поднялся на ноги и продолжил игру.

Встреча прошла ранее в среду, 25 сентября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Салавата Юлаева». Робинсон и Варлов не отметились результативными действиями.

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