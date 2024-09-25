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11:39, 25 сентября 2024Спорт

Карпов оценил просьбу Украины не допускать российских детей до шахматных турниров

Карпов: просьба Украины не допускать детей из России до турниров ФИДЕ безобразна

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил просьбу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допускать российских детей до турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, такое обращение НОК Украины ни в коем случае нельзя приветствовать. То, что это полное безобразие по отношению к детям и шахматам, это очевидно», — заявил Карпов и предложил не обращать на это внимания.

22 сентября генассамблея ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов. При этом до международных командных соревнований были допущены дети до 12 лет и лица с ограниченными возможностями. После этого НОК Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вновь отстранить эти категории спортсменов.

Российским и белорусским шахматистам с весны 2022 года запрещено выступать под национальными флагами. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.

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