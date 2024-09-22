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16:20, 22 сентября 2024Спорт

FIDE сохранила ограничения для россиян

FIDE проголосовала за сохранение ограничений для шахматистов из России

Фото: freepik / Freepik

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов. Об этом сообщается на YouTube-канале организации.

При этом FIDE допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Решение было принято делегатами организации.

Ранее стало известно, что Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских шахматистов. Российские и белорусские шахматисты могли быть восстановлены в правах в случае получения простого большинства голосов. Кроме того, им были бы возвращены флаги и гимны стран.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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