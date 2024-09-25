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06:13, 25 сентября 2024Мир

Названа самая актуальная задача в кризисе на Украине

Центр «Тайхэ» назвал прекращение огня актуальной задачей в кризисе на Украине

Фото: Pixabay

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Цзяньвэй в беседе с РИА Новости назвал создание условий для прекращения огня самой актуальной задачей в кризисе на Украине.

По его словам Китай активно участвует в посредничестве и поддерживает все усилия, способствующие миру. При этом основная позиция Пекина заключается в том, чтобы посодействовать мирным переговорам, а диалог и переговоры являются единственным возможным выходом.

«Это в полной мере демонстрирует ответственность и позицию Китая как крупной державы», — сказал Дин Цзяньвэй.

«Самое актуальное на данный момент — это смягчить ситуацию и накопить условия для прекращения огня и прекращения военных действий», — сказал эксперт, добавив, что, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная страна, у Китая есть опыт и возможности содействовать мирному процессу в украинском кризисе.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что украинский конфликт становится все более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Он назвал текущую ситуацию неустойчивой и призвал к тому, чтобы все стороны конфликта были «искренне привержены продвижению мирных переговоров».

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      Марина Совина
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