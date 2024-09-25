Обвиненный в растрате бывший мэр российского города-курорта попросился на СВО

Обвиненный в растрате бывший мэр Сочи попросил суд отправить его на СВО

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, обвиненный в особо крупной растрате, попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Копайгородский обратился к суду с просьбой вернуть его на службу, где он смог бы быть с женой, которая также находится на СВО.

Бывшего мэра города-курорта задержали в Луганске 25 сентября. Силовики этапировали его в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 ноября.

Копайгородскому грозит до десяти лет колонии. Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС) взяли под стражу за передачу служебных данных третьим лицам.