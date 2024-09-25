Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:15, 25 сентября 2024Наука и техника

Российско-китайский спутник прошел финальные испытания

Первый российско-китайский спутник прошел финальные испытания и готов к запуску

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

Первый российско-китайский спутник прошел финальные испытания и готов к запуску с космодрома Восточный. Об этом со ссылкой на Амурский государственный университет сообщает РИА Новости.

Разработкой космического аппарата занимались студенты и аспиранты Амурского госуниверситета и Харбинского политехнического университета. Финальные испытания спутник проходил на базе Научно-исследовательского института ядерной физики Московского госуниверситета.

«По результатам испытаний уже получен сертификат, который станет пропуском для полета спутника в космос», — заявили в благовещенском вузе.

Ранее министр экономики и финансов Мали Альфуссейни Сану сообщил, что страны Западной Африки планируют запустить спутники с помощью госкорпорации «Роскосмос». Речь идет о работе в рамках заключенного между Россией и Альянсом государств Сахели (АГС) соглашения, предполагающего запуск космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России меняют порядок регистрации частных домов. Чем грозит нарушение правил?

      Премьер Эстонии оценил перспективу лишения россиян и белорусов права голоса на выборах

      Обвиненный в растрате бывший мэр российского города-курорта попросился на СВО

      Дикий зверь задрал работника российской турбазы

      Защита заявила о пожертвовании бывшим мэром Сочи похищенного дома

      Назван способ определить качество еды из доставки на глаз

      Стало известно местонахождение Дурова во Франции

      Таксист попытался изнасиловать туристку в Европе и бросил ее на парковке полуголой

      Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

      В ОБСЕ заявили об отсутствии результатов вербовки иностранцев в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше