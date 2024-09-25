Сотни тысяч туристов устремились в один регион России

Сотни тысяч туристов устремились в Адыгею летом 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что за летний сезон в республике побывали свыше 200 тысяч гостей, что 20 процентов больше показателя за аналогичный период 2023 года.
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«Работаем еще над одним перспективным проектом — созданием этнопарка на Дегуакской поляне, — заявил глава российского региона Марат Кумпилов. — В дальнейшем здесь мы планируем проводить фестиваль адыгейского сыра, который ежегодно набирает популярность».
Ранее стало известно, что жители ряда арабских стран массово устремились в Сочи. За лето российский город посетили свыше 3000 туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна.