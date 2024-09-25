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17:03, 25 сентября 2024Мир

Талибы запретили СМИ критиковать их законы и власть

Центр журналистов Афганистана: талибы запретили критиковать их власть

Фото: Mashal / Globallookpress.com

Участники находящегося у власти в Афганистане исламистского радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретили любую критику принимаемых ими законов и их политики, а также прямые трансляции политических передач. Об этом сообщил Центр журналистов Афганистана (AFJC).

«Правительство талибов во время встречи с руководством нескольких СМИ в Кабуле сообщило им о новых правилах, запрещающих вести прямую трансляцию политических программ, а также критиковать законы и политику "Талибана"», — написала на официальном сайте коллегия афганских журналистов.

Как следует из приведенного AFJC перечня новых правил, нарушившие их сотрудники медиа и их руководство «понесут ответственность в соответствии с принципами (адата, правового обычая в шариате — прим. «Ленты.ру»)».

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Журналисты подчеркнули, что рассматривают введенные запреты как «очередную попытку еще больше ослабить и подавить свободные СМИ в стране».

Ранее «Талибан» захотел направить от лица движения своего вице-премьера Абдулу Гани Барадару на предстоящий в октябре саммит БРИКС в Казани.

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      Глеб Бажуткин
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